Recovery: Mattarella, non possiamo fallire, interventi devono diventare realtà

- “Gli interventi e le riforme programmate devono adesso diventare realtà. Non possiamo fallire: è una prova che riguarda tutto il Paese, senza distinzioni”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della “Cerimonia del Ventaglio” al Quirinale. “Quando si pongono in essere interventi di così ampia portata, destinati a incidere in profondità e con effetti duraturi, occorre praticare una grande capacità di ascolto e di mediazione. Ma poi bisogna essere in grado di assumere decisioni chiare ed efficaci, rispettando gli impegni assunti”, ha aggiunto. (Rin)