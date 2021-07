© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Giunta “non credo debba esserci una parità di genere”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, durante un incontro organizzato oggi ai giardini pubblici Salomone, in viale Ungheria. “Ad esempio, nel mio reparto ho 21 collaboratrici donne e nove uomini, tutti medici: non scelgo in base al sesso, ma in base all'esperienza e alle competenze”, ha detto. (Rem)