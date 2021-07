Caso camici: Bernardo, io sempre e comunque garantista, spiace caduta di stile di Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono sempre e comunque garantista. Abbiamo delle forze dell'ordine, un'avvocatura, una magistratura in grado di dirci cos'è successo”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo, durante l'incontro con i cittadini che si è tenuto oggi al parco giochi Salomone di viale Ungheria, riguardo il rinvio a giudizio del presidente Fontana, indagato per il “caso camici”. “Mi spiace che il sindaco uscente abbia avuto questa caduta di stile – prosegue Bernardo - ci dica invece cosa ha fatto la sinistra per questa città in cinque anni, anzi dieci. Ci dica quali sono i suoi programmi perché ancora non li abbiamo capiti", ha concluso Bernardo, commentando le parole del sindaco Giuseppe Sala. (Com)