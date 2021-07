Imprese: Thyssenkrupp starebbe per vendere il settore delle macchine minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp sarebbe per vendere il settore delle macchine per le estrazioni minerarie alla concorrente danese FLSmidth. Il relativo accordo potrebbe essere concluso in questa settimana, ma non vi è certezza. È quanto rivelato da fonti di Thyssenkrupp, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. L'operazione rientrerebbe nella ristrutturazione del gruppo, portata avanti dall'amministratore delegato Martina Merz. Sono interessati diversi settori di Thyssenkrupp, che devono essere venduti, rinnovati o divenire oggetto di partenariato con altre aziende. In questo processo è compresa anche Acciai speciali Terni (AsT), controllata di Thyssenkrupp in Italia, le cui trattative di vendita sono state definite “avanzate” da Merz.(Geb)