Covid: Mattarella a forze politiche, non dimenticare che pericoli non alle spalle, lavorare per bene comune

- “Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, continuino a lavorare nella doverosa considerazione del bene comune del Paese”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della “Cerimonia del Ventaglio” al Quirinale. “Conto che non si smarrisca la consapevolezza della emergenza che tuttora l’Italia sta attraversando, dei gravi pericoli sui versanti sanitario, economico e sociale. Che non si pensi di averli alle spalle. Che non si rivolga attenzione prevalente a questioni non altrettanto pressanti”, ha aggiunto. (Rin)