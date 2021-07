Unesco: Garavini (Iv), Portici emblema senza tempo dell'ingegno italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, segnala: "Il riconoscimento del patrimonio Unesco ai Portici di Bologna è una bellissima notizia per la mia terra, l'Emilia, e per il Paese tutto. Chiunque abbia vissuto, studiato o sia passato anche solo per poche ore in città - prosegue la parlamentare in una nota -, non può dimenticare la sensazione che si prova nel passeggiare sotto le volte di questo capolavoro urbanistico. Emblema senza tempo dell'ingegno italiano. Un ulteriore riconoscimento al bene più prezioso di cui disponiamo: la nostra cultura. E la bellezza della nostra terra. Ripartiamo da qui". (Com)