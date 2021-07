Ama: approvato bilancio 2020 con utile di 28 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei soci di Ama Spa ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 con un utile pari a euro 27.807.522. Nel 2019 il bilancio di esercizio aveva registrato un risultato positivo di euro 1.807.544. "Con l'approvazione di questo bilancio confermiamo ancora una volta che i conti di Ama sono in ordine e saldamente ancorati verso la continuità aziendale e il sostegno alla collettività, rendendo possibili misure di agevolazione importanti come il rinvio della Tari per due anni consecutivi - dichiara l'assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle partecipate Gianni Lemmetti -. Il risanamento e rilancio della società derivante dalle azioni di ripatrimonializzazione messe in atto quest'anno e dalla chiarificazione dei rapporti con il Socio unico grazie all'opera di riconciliazione delle partite di debito-credito bloccate da decenni permetterà all'azienda di non dipendere più dall'indebitamento bancario e di portare avanti opere di investimento concrete a servizio dei romani. La direzione intrapresa è la stabilità economico patrimoniale e finanziaria: due luci, che non possono essere staccate, per poter alleggerire il carico sui cittadini anche negli anni a venire", conclude Lemmetti. (segue) (Com)