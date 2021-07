Ama: approvato bilancio 2020 con utile di 28 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'azienda sana è un'azienda che può investire in mezzi, personale, impianti - aggiunge l'assessora ai Rifiuti e al risanamento ambientale Katia Ziantoni -. Abbiamo dato all'azienda le basi per poter camminare da sola e migliorare i servizi, così come chiedono i cittadini romani. Il bilancio 2020 è il primo segnale che Ama sta camminando nella giusta direzione in termini di sprechi, efficientamento dei servizi e solidità aziendale. Ora ci aspettiamo che metta in campo quella ristrutturazione prevista nel piano di risanamento in grado di valorizzare le professionalità e migliorare complessivamente la qualità dei servizi", conclude Ziantoni. (Com)