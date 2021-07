Brasile: Russia sospende invio di 1,1 milioni di dosi vaccino anti-covid Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per gli investimenti diretti russi (Rdif), responsabile della produzione e distribuzione del vaccino anti-Covid Sputnik V, ha sospeso l'invio di un lotto da 1,1 milioni di dosi destinato al Brasile. Lo riferisce il quotidiano "OGlobo". L'acquisto era stato negoziato dal Consorzio degli stati del nordest del paese che ha già convocato un incontro tra i governatori della regione e il ministero della Salute russo per cercare di risolvere l'impasse. L'annullamento della spedizione di quello che sarebbe stato il primo lotto di Sputnik distribuito in Brasile, è avvenuto dopo che il ministro della Sanità del Brasile, Marcelo Queiroga, ha dichiarato pubblicamente che il Brasile "non ha bisogno" dei vaccini Sputnik V e Covaxin. (segue) (Brb)