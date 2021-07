Brasile: Russia sospende invio di 1,1 milioni di dosi vaccino anti-covid Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre per il Covaxin è già stata annullata la richiesta di uso in emergenza, nel caso dello Sputnik, che pure non ha ricevuto il consenso per l'uso nel paese, lo scorso giugno l'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) aveva concesso un'autorizzazione speciale all'importazione su richiesta dei governatori degli stati brasiliani di Bahia, Maranhao, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondonia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás, intenzionati ad acquistare dosi di vaccino russo. Tuttavia, secondo quanto stabilito da Anvisa, l'importazione sarebbe dovuta avvenire in rispetto di particolari condizioni. Principalmente veniva richiesto che il vaccino fosse utilizzato per l'immunizzazione di individui adulti sani e che tutti i lotti venissero distribuiti dopo un'ulteriore approvazione da parte dell'Istituto nazionale per il controllo di qualità in sanità (Incqs). Inoltre, Anvisa aveva imposto l'invio di rapporti periodici sulla valutazione rischio-beneficio del vaccino. Il vaccino sarebbe dovuto inoltre essere utilizzato in condizioni controllate con la conduzione di uno studio di efficacia concordato con l'Anvisa. (Brb)