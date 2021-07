Russia-Usa: viceministro Esteri Rjabkov, "costruttivo" l'incontro su stabilità strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro sulla stabilità strategica fra i rappresentanti di Russia e Usa è stato costruttivo. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, dopo la riunione odierna a Ginevra. Gli Stati Uniti durante le consultazioni hanno dimostrato la loro disponibilità per un dialogo costruttivo, ha sottolineato il viceministro. Ryabkov ha precisato che durante la riunione, gli Stati Uniti non hanno imposto la loro posizione alla Federazione Russa, ma sono state individuate le aree in cui le posizioni possono essere ravvicinate. La Federazione Russa e gli Usa hanno discusso la possibilità di creare gruppi di lavoro sulla stabilità strategica. (Rum)