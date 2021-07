Montenegro: ambasciatrice Ue, dialogo tra partiti strada per nominare nuovo Consiglio procuratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice dell'Ue in Montenegro, Oana Cristina Popa, ha invitato tutte le parti politiche a mettere l'interesse dei cittadini davanti a quelli dei propri partiti. "Il dialogo costruttivo è la strada per andare avanti sulla nomina di rappresentanti del Consiglio dei procuratori indipendenti, neutrali dal punto di vista politico e competenti", ha dichiarato Popa scrivendo su Twitter. Secondo l'ambasciatrice, "le maggioranze politiche vanno e vengono", mentre l'investimento in istituzioni indipendenti, politicamente neutrali e competenti "è un investimento diretto in una migliore qualità di vita per i cittadini del Montenegro e per il futuro europeo del Paese". Anche l'ambasciata italiana a Podgorica è intervenuta sul tema tramite Twitter, evidenziando che l'ambasciatore Luca Zelioli sostiene pienamente la posizione presa dalla rappresentanza dell'Ue in Montenegro. "Il dialogo per la nomina di esponenti del Consiglio dei procuratori indipendenti, neutrali dal punto di vista politico e competenti è pertanto cruciale", ha dichiarato Zelioli. (Seb)