Editoria: Mattarella, giornalisti devono poter operare in sicurezza

- “Alla cornice di sicurezza entro cui devono poter operare i giornalisti, in virtù della loro specifica funzione, si aggiunge l’esigenza di agire affinché il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione del comparto industriale dei media non veda indebolirsi il loro contributo alla vita democratica del Paese”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della “Cerimonia del Ventaglio” al Quirinale. (Rin)