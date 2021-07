Lazio: Righini (Fd'I), rinviato giudizio di parifica Corte conti, Regione spieghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preoccupa il rinvio a settembre del Giudizio di Parifica della Corte dei Conti, solitamente reso noto ai primi di luglio. Evidentemente c'è una richiesta di approfondimento che fa presagire notizie non buone. Ritengo necessario che l'Amministrazione del Lazio chiarisca in Consiglio Regionale quali sono le osservazioni della Corte dei Conti". Così in un comunicato Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fd'I. "Se la Regione sta incontrando difficoltà ha il dovere di informare l'opposizione per tempo. Non pensino Zingaretti ed i suoi di venire a chiedere collaborazione quando il danno è fatto". (Com)