Milano: Premio Donna 2021, da progetti vincitori percorsi di autonomia, indipendenza e integrazione

- Si è tenuta oggi nella Sala Alessi di Palazzo Marino la consegna del secondo Premio Milano Donna, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, della delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere, Daria Colombo, della calciatrice Regina Baresi, madrina dell'evento, e dei rappresentanti dei nove municipi. Stando al relativo comunicato stampa, il premio prevede un contributo di duemila euro. "Anche quest'anno il comune di Milano ha messo a disposizione di ciascun municipio un contributo economico da assegnare al progetto migliore a sostegno delle donne: per la prima edizione del premio siamo stati costretti ad organizzare la consegna a distanza, mentre oggi siamo qui insieme nella casa dei milanesi e questo valorizza l'iniziativa rendendo merito al lavoro delle associazioni”, ha detto il sindaco, aggiungendo che il Premio è una delle “molte azioni che abbiamo messo in campo in questi anni per fare di Milano una città attenta alle pari opportunità di genere e vicina alle piccole realtà che lavorano per questo obiettivo con impegno straordinario nei quartieri”. (segue) (Com)