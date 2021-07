Milano: Premio Donna 2021, da progetti vincitori percorsi di autonomia, indipendenza e integrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza delle associazioni, ha continuato il sindaco, ci fa “toccare con mano l'incredibile lavoro che è stato fatto nei quartieri a favore delle donne, anche nel difficile periodo del lockdown: i progetti che premiamo oggi hanno mirato a favorire l'integrazione nel tessuto sociale, a promuovere l'autonomia e l'indipendenza, a prevenire la piaga dei maltrattamenti e della violenza tra le mura domestiche”. Progetti, ha aggiunto, che hanno portato “benefici alle donne e indirettamente hanno rappresentato un sostegno alle famiglie, realizzando quella rete di sostegno e prossimità insostituibile nei quartieri". Nello specifico, per il Municipio 1 il premio è andato all'associazione Teatro Inverosimile, che con "Riscatti" ha unito una mostra fotografica dedicata alla disabilità a uno spettacolo teatrale ispirato alla vita della pittrice Artemisia Gentileschi. L'associazione Telefono Donna Onlus, da decenni impegnata nel contrasto alla violenza di genere, ha poi ottenuto riconoscimenti in cinque municipi. (segue) (Com)