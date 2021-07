Milano: Premio Donna 2021, da progetti vincitori percorsi di autonomia, indipendenza e integrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio 2 con il progetto "Indipendente", rivolto alle donne che “amano troppo” per consentire loro di superare la dipendenza affettiva attraverso il recupero dell'autostima; nei Municipi 4, 5 e 9, l'associazione ha realizzato una serie di incontri guidati da esperti per offrire sostegno e prevenire maltrattamenti e violenza; infine, nel Municipio 5 l'intervento progettuale ha avuto come focus la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo con incontri nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile. Il Municipio 3 ha poi scelto di premiare il progetto "Donne dal mondo, nel mondo" dell'associazione Cogess, rivolto alle donne straniere per rafforzarne la partecipazione alla vita della collettività. L'organizzazione di volontariato Itama è stata premiata nel Municipio 7 per aver offerto corsi gratuiti di lingua italiana per favorire l'integrazione delle donne straniere. Infine, il Municipio 8 ha scelto l'associazione culturale Errante, che con il progetto “Itinerari-e” ha realizzato percorsi di benessere e conoscenza di sé attraverso i luoghi del Municipio. (Com)