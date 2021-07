Algeria: nel primo semestre esportazioni non petrolifere a 2,03 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2021, l’Algeria ha esportato prodotti non petroliferi per un valore totale di 2,03 miliardi di dollari, in aumento del 95,55 per cento rispetto agli 1,04 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo del 2020. Lo ha annunciato il ministero del Commercio di Algeri, sottolineando che il tasso di export non petrolifero ha raggiunto il 12,38 per cento del valore totale delle esportazioni. Tra i principali prodotti esportati, i fertilizzanti minerali e chimici azotati, a 618 milioni di dollari, che hanno segnato un incremento del 52,4 per cento. L’esportazione di ferro e acciaio ha raggiunto i 370 milioni di dollari, contro i 21,59 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, in aumento del 1.614 per cento. Hanno raggiunto il valore di 343 milioni di dollari le esportazioni di prodotti chimici inorganici, contro i 114,23 milioni dei primi sei mesi del 2020, in aumento del 200 per cento. Per quanto riguarda i prodotti alimentari, le vendite all’estero hanno raggiunto il volume di 287 milioni di dollari, crescendo del 37 per cento su base annua: in particolare, ha registrato una crescita del 55,5 per cento lo zucchero, esportato per il valore complessivo di 206 milioni di dollari. E’ aumentato invece a 141 milioni di dollari il valore dei prodotti dell’industria manifatturiera, in crescita del 7 per cento rispetto all’anno passato. (Ala)