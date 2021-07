Assegno unico: D'Arrando (M5s), così persone e famiglie tornano al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento cinque stelle, Celeste D'Arrando, nel corso della discussione in Aula alla Camera sul decreto legge relativo alle misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, ha osservato: "Con l'assegno temporaneo per i figli minori, in attesa che diventi effettivo l'Assegno unico universale a partire da gennaio 2022, stiamo ridisegnando il nostro welfare rimettendo la persona e le famiglie al centro dell'azione politica. L'assegno per i figli minori è solo il primo tassello, insieme al Family act e al Budget di salute, di un progetto più ampio che non si esaurisce al sostegno economico ma punta a realizzare una rete sociale e sociosanitaria in grado di cogliere i bisogni dei nuclei familiari, anche quelli con fragilità". La parlamentare ha aggiunto: "L'intervento per l'assegno unico riguarderà circa 1,8 milioni di famiglie nelle quali sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori e si integra perfettamente con l'altra fondamentale misura di sostegno al reddito introdotta grazie all'azione del M5s: l'assegno temporaneo è compatibile, infatti, con il Reddito di cittadinanza e con eventuali altre prestazioni in favore dei figli a carico erogate dalle Regioni o Province autonome e dagli Enti locali. Questo vuol essere dalla parte delle famiglie non solo con le parole ma con i fatti". (Com)