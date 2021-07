Usa: raggiunto accordo bipartisan su pacchetto infrastrutture, possibile voto in serata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane di negoziati, un gruppo di senatori Usa ha finalmente raggiunto un accordo bipartisan sulle infrastrutture, sui cui dettagli si era registrata negli ultimi tempi una fase di stallo. Lo riferisce il sito d'informazione "Axios", secondo cui potrebbero tuttavia volerci dei giorni prima che il gruppo finisca di scrivere il disegno di legge, che ha bisogno di 60 voti per essere approvato in Senato. Il leader della maggioranza al Senato. Chuck Schumer, ha dichiarato che la camera alta potrebbe votare già oggi o comunque entro questa settimana. "Tra la tarda notte di ieri e la mattina di oggi abbiamo raggiunto un accordo sulle questioni principali", ha detto ai giornalisti il senatore Rob Portman, capo negoziatore dei repubblicani sull'accordo. "Siamo pronti ad andare avanti", ha aggiunto, precisando di non sapere "esattamente a che ora potrebbe tenersi il voto finale". Ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca la senatrice del Partito democratico Kyrsten Sinema per discutere dell’accordo bipartisan sulle infrastrutture, a conferma della sua intenzione di essere coinvolto direttamente nei negoziati sul piano che prevedrà spese per 1.200 miliardi di dollari spalmate su otto anni. (segue) (Nys)