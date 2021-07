Usa: raggiunto accordo bipartisan su pacchetto infrastrutture, possibile voto in serata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di senatori ha annunciato il mese scorso un accordo sul pacchetto, ma negli ultimi giorni sono emerse divergenze attorno a una serie di dettagli legati alle coperture e al finanziamento di trasporto pubblico, banda larga, autostrade e ponti. Al termine di un incontro infruttuoso avvenuto ieri, il senatore repubblicano Rob Portman ha minimizzato le divergenze definendo “troppo pessimistiche” le valutazioni della stampa sui negoziati. Sinema, che è capo negoziatrice dei democratici, aveva già incontrato da sola il presidente Biden lo scorso maggio per discutere il dossier. Il pacchetto bipartisan dovrebbe in ogni caso essere affiancato da un secondo piano, questa volta da approvare con i soli voti democratici, che prevede spese per 3.500 miliardi di dollari e che finanzierebbe una serie di altre misure contenute nell’agenda di Biden “Build back better”. (Nys)