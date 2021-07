Milano 2021: Bernardo, no ad abusivismo e immigrazione irregolare, recuperare le periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le periferie “devono avere la stessa dignità del centro: bisogna tornare a chiamarle quartieri”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, durante un incontro organizzato oggi ai giardini pubblici Salomone, in viale Ungheria. “Sono contrario all'immigrazione irregolare e favorevole a quella regolarizzata, e soprattutto sono contro l'abusivismo: quando una persona esce di casa non deve avere la preoccupazione di trovare qualcuno che occupa la sua abitazione. In 48 ore fuori da quelle case”, ha detto. (Rem)