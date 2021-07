Casapound: Politi-Cerquoni (Lega), da Raggi fumo negli occhi per coprire fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sindaco di così basso profilo a Roma non si era mai visto. In aula è in discussione l'assestamento di bilancio, e il sindaco che non ha neanche più i numeri in aula Giulio Cesare, con la conseguenza che verranno bloccati i servizi della città, va a fare passerelle in prefettura, additando il nemico di turno. Prima a braccetto con i centri sociali occupati, campioni dell'illegalità e dello spaccio di droga, ora in cerca di un'immagine da legge e ordine con lo sgombero di Casa Pound. Pensasse ai problemi di questa città, che di personaggi macchiettistici in Campidoglio ce ne sono già troppi". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Flavia Cerquoni dirigente Lega Roma Capitale. (Com)