India: tregua tra gli Stati di Assam e Mizoram, Nuova Delhi dispiegherà truppe federali

- Gli Stati dell’Assam e del Mizoram hanno stabilito di ritirare le rispettive forze di polizia dalle aree contese, consentendo il dispiegamento di paramilitari federali fino a quando non sarà trovata una soluzione definitiva alla questione. È quanto, secondo il quotidiano “Hindustan Times”, è emerso oggi al termine di una riunione convocata dal ministro dell’Interno federale Amit Shah per mediare tra i due Stati dopo le violenze che nei giorni scorsi hanno provocato la morte di cinque agenti di polizia dell’Assam e di un civile. All’incontro hanno preso parte il segretario capo dell’Assam Jishnu Baruah e il direttore generale della polizia di Bhaskar, Jyoti Mahanta, e le controparti del Mizoram Lalnunmawia Chuaungo and Sbk Singh, oltre al direttore generale della Forza di riserva della polizia centrale (Crpf) Kuldiep Singh. Dopo oltre due ore di discussione, entrambi gli Stati hanno accettato il dispiegamento delle truppe federali lungo l’Autostrada nazionale 306. Le rispettive forze di polizia saranno ritirate dall’area e i colloqui tra le parti proseguiranno fino all’individuazione di una “soluzione amichevole”. (segue) (Inn)