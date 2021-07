Terrorismo: Usa impongono sanzioni contro finanziatori gruppi Al Qaeda e Tahrir al Sham

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro un facilitatore finanziario con sede in Turchia del gruppo terroristico Al Qaeda, e un finanziatore e reclutatore del gruppo siriano Hay’at Tahrir al Sham (Hts). Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. “Gruppi terroristici come Al Qaeda e Hts continuano a sfruttare il sistema finanziario globale per sostenere le loro violente attività estremiste”, si legge nella nota. “Le designazioni di oggi sottolineano il bisogno di una continua vigilanza contro il sostegno al terrorismo e il reclutamento, anche tramite internet. Queste designazioni dimostrano anche il nostro impegno per distruggere le reti di sostegno ad Al Qaeda, Hts e altri gruppi terroristici che cercano di attaccare gli Stati Uniti e i nostri alleati”, conclude il comunicato. (Nys)