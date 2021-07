© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' improbabile che la Cina si unisca ai colloqui sulla stabilità strategica in corso tra Stati Uniti e Russia. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov dopo l'incontro di oggi a Ginevra con la vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman. "Valuto questa possibilità come minima, se non pari a zero", ha dichiarato Ryabkov parlando ai giornalisti dopo l'incontro. (Rum)