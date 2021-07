Calabria: Savaglio, al lavoro per ritorno a scuola in presenza e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si lavora per assicurare il ritorno a scuola in presenza e in sicurezza, almeno per quanto riguarda le responsabilità regionali. Il ministro Bianchi ha chiesto esplicitamente a tutti gli assessori regionali all’Istruzione di fare squadra con le altre istituzioni del territorio, per fornire indicazioni specifiche su bisogni, criticità e parametri di sicurezza". È quanto ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Sandra Savaglio, al termine dell’incontro, avvenuto stamattina nella Cittadella “Santelli” a Catanzaro, dedicato all’avvio del nuovo anno scolastico. Presenti il dirigente dell’Ufficio scolastico calabrese, Vito Primerano, i presidenti regionali di Unione delle province (Sergio Abramo), Anci (Marcello Manna), e i dirigenti regionali all’Istruzione e ai Trasporti (Anna Perani e Francesco Tarsia). I temi principali del confronto hanno riguardato lo stato dell’arte delle vaccinazione del personale scolastico, la ricognizione delle spazi e i l’organizzazione dei trasporti. Savaglio ha affermato: "Alla luce del lavoro svolto lo scorso anno, tuttora in atto con i tavoli tecnici, la strada da percorrere è meno tortuosa. Certo, non possiamo prevedere lo sviluppo o meno dei contagi e, di conseguenza, le restrizioni che la nostra regione eventualmente subirà. Possiamo però collaborare con tutti i soggetti interessati affinché le problematiche di tipo tecnico e pratico siano risolte a monte". (Ren)