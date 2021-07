Afghanistan: Blinken, la Cina non ha interesse a vedere il Paese in mano ai talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Molti Paesi, quelli immediatamente vicini e quelli nella più ampia regione, come la Cina, hanno interessi in Afghanistan. Come spesso accade, in gran parte questi interessi coincidono. Nessuno, che siano gli Stati Uniti, la Cina, l’India, il Pakistan, l’Iran, la Russia o i Paesi dell’Asia centrale, ha interesse in un Afghanistan che precipita in una lunga guerra civile. Nessuno ha interesse in una presa di potere militare del Paese da parte dei talebani, nella restaurazione di un emirato islamico. Tutti hanno interesse in una soluzione pacifica del conflitto e in un governo che sia davvero rappresentativo e inclusivo. Se la Cina agisce in base ai suoi interessi, è una cosa positiva”, ha commentato Blinken. (Inn)