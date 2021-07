Farnesina: Della Vedova, sforzo senza precedenti per italiani all'estero durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale con delega agli Italiani nel mondo, Benedetto Della Vedova, è intervenuto oggi al convegno "Impatto della pandemia sui corregionali all'estero: problematiche, continuità, rientri, nuove opportunità", organizzato Eraple (Ente regionale Acli per i problemi dei lavoratori emigrati del Friuli-Venezia Giulia). Il sottosegretario - sottolinea la Farnesina in una nota - ha ricordato che i nostri connazionali iscritti negli schedari consolari all'estero sono pari ad oltre 6,3 milioni. "Si tratta, come sappiamo, di una diaspora dall'inestimabile valore umano e culturale, che necessita di sentire la presenza dell'Italia nei Paesi di accoglienza", ha detto Della Vedova, evidenziando come "nel momento più critico dell'emergenza pandemica, il ministero degli Esteri ha lavorato per far sentire la presenza attiva e costante delle istituzioni italiane all'estero". A questo proposito, Della Vedova ha ricordato lo sforzo senza precedenti sostenuto dalla Farnesina nell'ultimo anno e mezzo. (segue) (Com)