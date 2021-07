© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: premier Mitsotakis, con Cipro e Giordania impegnati per pace e stabilità - Il summit odierno riflette l'impegno di Grecia, Cipro e Giordania nel promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella regione del Mediterraneo orientale e consentirà di aprire la strada ad un "coordinamento più rapido delle nostre azioni a beneficio dei nostri popoli". Lo ha affermato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, in apertura della riunione trilaterale ospitata oggi ad Atene alla presenza del presidente cipriota Nikos Anastasiades e del re di Giordania Abdullah II. Mitsotakis ha riscontrato "progressi" rispetto al primo summit Grecia-Cipro-Giordania del 2018 "poiché i tre Paesi hanno ampliato e approfondito la loro cooperazione in una vasta gamma di settori". Secondo il premier greco, i tre Paesi sono determinati ad ampliare la loro partnership anche nel campo della sicurezza. (Res)