- Cina: portavoce missione all'Ue, la manipolazione politica del Covid danneggia la cooperazione - La Cina condanna la "politicizzazione del Covid-19" perché ciò "danneggia la cooperazione internazionale". Lo ha affermato il portavoce della Missione cinese presso l'Unione europea (Ue) in una dichiarazione pubblicata sull'account ufficiale di WeChat, dopo che l'Ue, gli Stati Uniti, l'Australia e il Giappone hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulla necessità di una seconda fase dell'inchiesta sulle origini del Covid. "Il virus è un nemico comune e l'unico modo per sconfiggerlo è la collaborazione – ha aggiunto il portavoce - ci opponiamo fermamente alla manipolazione politica in nome di uno studio scientifico trasparente". (segue) (Res)