- Cina: condannato a 18 anni di reclusione il miliardario filantropo Sun Dawu - Il filantropo e miliardario cinese Sun Dawu, presidente del gruppo Dawu Agricultural, è stato condannato a 18 anni di reclusione con l'accusa di aver organizzato un "attacco a funzionari" e altri reati come "fomentare disordini". Lo ha annunciato il tribunale di Gaobeidian, a sud-ovest di Pechino, nella provincia dell'Hebei. Sun è stato arrestato dalla polizia lo scorso novembre insieme a 19 tra parenti e soci in affari dopo che la sua azienda è stata coinvolta in una disputa fondiaria con una società concorrente di proprietà statale. L'azienda di Sun è stata anche multata per 3,1 milioni di yuan (480 mila dollari). L'udienza è iniziata giovedì scorso e, secondo gli avvocati di Sun, "la segretezza del processo ha violato le norme legali e non ha protetto i diritti dell'imputato". (segue) (Res)