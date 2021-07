© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-India: Blinken incontra il primo ministro Modi - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è stato ricevuto dal primo ministro dell’India, Narendra Modi, con il quale ha discusso degli “sforzi comuni per approfondire il partenariato strategico globale” tra i due Paesi. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. Blinken e Modi hanno discusso “le sfide regionali e una serie di questioni di interesse comuni come la risposta alla pandemia di Covid-19, il cambiamento climatico, i valori condivisi e i principi democratici, la sicurezza regionale e le consultazioni con Australia e Giappone nel quadro del formato Quad”. (segue) (Res)