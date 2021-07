© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: Covid, la situazione pandemica migliora nell’isola di Giava - I casi di Covid-19 sono in calo in cinque delle sei province dell’isola di Giava, la più popolosa dell’Indonesia. Lo indicano i dati forniti oggi dal ministero della Sanità, secondo cui si registra un miglioramento della situazione pandemica nelle province di Banten, Giava occidentale, Giava orientale, Yoyakarta e Giacarta. Le autorità indonesiane attribuiscono tale tendenza alle restrizioni d’emergenza imposte sull’isola e in altre aree del Paese a partire dall’inizio del mese. L’unica provincia dell’isola nella quale i casi continuano ad aumentare è quella di Giava centrale, dove si rileva anche la morte di 147 persone nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi salito a quota 417. L’Indonesia è considerata attualmente l’epicentro della pandemia di Covid-19 in Asia. Domenica scorsa il presidente Joko Widodo ha esteso il “lockdown” parziale in vigore in diverse zone del Paese fino al prossimo 2 agosto: sono chiuse tutte le attività pubbliche non essenziali, inclusi i centri commerciali, i luoghi di preghiera e i parchi. Locali e ristoranti restano aperti solo per consegne a domicilio. (Res)