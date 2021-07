Vaccino: Moles, coinvolgere nostri atleti olimpici in campagna sensibilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia, ha detto di condividere "totalmente l’idea del sottosegretario alla Difesa, il collega ed amico Giorgio Mulè, che propone di coinvolgere nella campagna di sensibilizzazione sull’importanza delle vaccinazioni gli atleti che torneranno in Italia con le medaglie vinte alle Olimpiadi di Tokyo; è un’idea che stavamo già valutando, ed è un’ottima idea, e che quindi sposo in pieno e faccio mia". “E’ necessario, ora più che mai, continuare a mettere in campo tutte le azioni essenziali per coinvolgere chi non si è ancora vaccinato puntando su una divulgazione chiara e positiva, chiedendo quindi anche ai nostri campioni olimpici la disponibilità ad essere testimonial di questa campagna, così come tra l’altro ha già fatto, sempre a titolo gratuito, la nostra Federica Pellegrini, che per questo ringraziamo ancora di vero cuore”, ha aggiunto Moles. (Rin)