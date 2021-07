Spagna: Arrimadas (Cs), governo vuole perseguire franchismo ma dimentica terrorismo Eta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo intende perseguire l'apologia del franchismo con la nuova legge della "Memoria democratica" ma "lascia intatta" l'apologia del terrorismo imponendo una "amnesia totale" sui crimini commessi dall'ex organizzazione terroristica basca Eta. Lo ha affermato la presidente di Ciudadanos (Cs), Ines Arrimadas, in un'intervista ad "EuropaPress", spiegando che il suo partito si opporrà al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento) al progetto di legge che è stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. Secondo Arrimadas, solo l'anno scorso ci sono stati quasi 200 atti espliciti di sostegno al terrorismo, di natura molto diversa, e 18 omaggi a terroristi specifici. "Credo che la legge della memoria storica possa essere realistica e valida solo se non dimentica e non impone una coltre di amnesia all'Eta" dato che si sono ancora molti omicidi che non sono ancora stati risolti. (Spm)