Alitalia: M5s, accordo con Commissione Ue è insoddisfacente

- L'accordo raggiunto su Alitalia dal ministero dello Sviluppo economico con la Commissione europea "è insoddisfacente e non chiarisce come si intendono affrontare seriamente le tante criticità ancora oggi aperte". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti. "Il sottosegretario al ministero dell'economia Claudio Durigon – aggiungono - ha illustrato i termini dell'accordo e il piano industriale, secondo noi insufficienti per rendere la newco Ita concorrenziale sul mercato, oltre al fatto di partire con un numero di velivoli risibile e con livelli occupazionali che non possiamo considerare assolutamente adeguati. Il risultato è che, con la messa in vendita dei principali asset di Alitalia, si è svuotata una compagnia per costituirne una nuova inadeguata sia per gli standard nazionali sia internazionali. A ciò si aggiunga che, nonostante i numerosi richiami – proseguono - i ministri coinvolti, Giorgetti, Franco e Giovannini, non hanno mai risposto né condiviso i termini dell'accordo, ignorando il ruolo centrale del Parlamento. Non ci è stato fornito alcun chiarimento sui livelli occupazionali; non sappiamo quanti lavoratori migreranno in Ita e quante famiglie, invece, si ritroveranno senza lavoro e senza stipendio. Auspichiamo che le questioni ancora aperte sugli asset, come la gara per il brand o l'handling, o il ruolo dimezzato di Fiumicino, così come le nuove regole del settore siano affrontate al più presto a un tavolo di lavoro comune", concludono.(Com)