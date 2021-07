Israele-Emirati: primo scambio di organi tra i due Paesi dopo normalizzazione relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna israeliana ha donato per la prima volta un rene a un ricevente ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, mentre un altro rene sarà trasportato dalla capitale emiratina a Haifa per essere trapiantato a una seconda donna residente nello Stato ebraico. Si tratta del primo scambio di organi tra i due Paesi, nel quadro di un accordo siglato tra tre famiglie, in base al quale una persona bisognosa di un rene riceve un organo adatto, mentre i parenti del ricevente donano un rene a uno straniero. “E’ molto emozionante. E’ la prima volta che conduciamo questo processo tra Israele e un Paese arabo, e questo mostra davvero che la medicina non ha confini”, ha detto Rafi Bayer, presidente del Centro israeliano per il trapianto di organi, al quotidiano israeliano “The Times of Israel”. L’accordo è uno degli esempi della cooperazione in materia di salute avviata da Emirati e Israele dopo la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, sancita lo scorso 15 settembre 2020 dalla sigla a Washington degli Accordi di Abramo. (Res)