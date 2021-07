Abruzzo: edilizia, a Chieti via libera a fondi Cipe per 1,8 milioni di euro per gli alloggi popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato il finanziamento Cipe per il progetto presentato dal Comune di Chieti relativo all'intervento di recupero con aumento della dotazione di servizi per 55 alloggi sociali con riqualificazione, miglioramento sismico, efficientamento energetico. "Per la prima volta l'amministrazione presenta un progetto per accedere a fondi Cipe, al fine di riqualificare gli alloggi di via delle Acacie, via delle Robinie, a Madonna degli Angeli e per la prima volta la nostra città ottiene somme consistenti per farlo", afferma il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Politiche della Casa e Lavori Pubblici Enrico Raimondi e Stefano Rispoli. (Gru)