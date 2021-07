Ue: commissario Agricoltura, condizionalità sociale pilastro Pac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condizionalità sociale è un pilastro della nuova Politica agricola comune (Pac). Nel corso di una conferenza stampa al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il commissario europeo dell'Agricoltura, Janusz Wojciechowski ha spiegato che in base alla nuova riforma agricola comunitaria "per poter accedere a forme sostegno è fondamentale che siano rispettate anche le condizioni standard lavorative". Per quanto riguarda i controlli, "i meccanismi esistenti per la condizionalità ambientale e il benessere animale non sono applicabili". L'idea è che l'attività ispettiva "sia demandata agli organismi competenti in materia di lavoro a livello nazionale". A seguito dell'ispezione dell'ente competente in materia, se viene riscontrata una mancanza da parte di chi riceve sostegno, "ci sarà l'obbligo di segnalare la situazione all'organismo pagatore" che a sua volta avrà "l'obbligo di applicare gli strumenti previsti per diminuire l'entità dei pagamenti" verso chi viola questo principio.(Res)