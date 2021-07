Cina-Usa: ministero Esteri risponde a capo Pentagono, “Washington non crei problemi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta gli Stati Uniti "a non creare problemi" e a "favorire la pace e la stabilità regionali". Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, rispondendo alle parole pronunciate ieri a Singapore dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin. Nel corso di un suo discorso, Austin ha espresso l’impegno degli Stati Uniti a scoraggiare la cosiddetta "aggressione cinese" nel sud-est asiatico. "Le osservazioni di Austin ignorano i fatti e diffamano deliberatamente la Cina", ha dichiarato Zhao, aggiungendo che "gli Stati Uniti mirano solo al proprio interesse geopolitico". Ribadendo l'atteggiamento della Cina nei confronti di Washington, il portavoce di Pechino ha proposto di trovare una soluzione "a metà strada", quindi "rispettandosi a vicenda", "competendo in modo equo" e "promuovendo uno sviluppo delle relazioni sano e stabile". (segue) (Cip)