Libia: comitato per il consenso Lpdf tiene incontro virtuale su Base costituzionale

- Il Comitato per il consenso legato al Foro di dialogo politico libico (Lpdf) ha tenuto ieri il suo secondo incontro in formato virtuale, sotto la supervisione del coordinatore della Missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil), Raisedon Zenenga. Secondo quanto riferisce Unsmil, i membri del comitato hanno tenuto una discussione per raggiungere un terreno comune riguardo a una proposta di Base costituzionale per le prossime elezioni, previste il prossimo 24 dicembre. Secondo un comunicato della missione dell’Onu, il comitato ha concordato di ricevere dai suoi membri proposte volte ad affrontare le questioni in sospeso riguardo alla Base costituzionale; in una successiva riunione, prevista per sabato prossimo, 31 luglio, il comitato discuterà delle proposte presentate dai membri e formulerà raccomandazioni dirette all’Lpdf, riguardo all’approccio proposto e a un meccanismo decisionale che apra la strada al raggiungimento di un accordo. Il presidente dell’Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh, ha messo in guardia in precedenza dalla possibilità che le elezioni non si svolgano nella data prevista il prossimo dicembre, nel caso in cui l’Lpdf non presenti una Base costituzionale all’inizio del mese di agosto. Lo scorso 2 luglio i membri dell’Lpdf non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla base costituzionale, dopo colloqui diretti durati diversi giorni nella città di Ginevra, in Svizzera, durante i quali il comitato ha presentato tre proposte che non hanno ottenuto la percentuale di voti necessaria all’approvazione. (Lit)