Imprese: TikTok lancia nuovo centro per sicurezza informatica in Irlanda

- Il social network cinese TikTok ha annunciato il lancio di un nuovo centro di sicurezza informatica in Irlanda, il primo di una serie di “fusion center”: strutture dedicate a monitorare e indagare le minacce per individuare e contrastare in tempo reale gli incidenti critici. I centri di "monitoraggio, risposta e investigazione" seguiranno e reagiranno agli incidenti mentre si verificano, ha affermato Roland Cloutier, global chief security officer di TikTok in un post sul suo blog aggiungendo che la società porterà esperti per identificare i rischi e le vulnerabilità future. La sicurezza informatica è un obiettivo sempre più importante per le piattaforme, in particolare nell'ambito della protezione dei dati, poiché attacchi mirati e su larga scala continuano a rivelare punti deboli. Le crescenti minacce informatiche hanno portato a una vasta gamma di approcci da parte delle grandi aziende tecnologiche quando si tratta di aumentare le protezioni e rilevare le aree in cui potrebbero essere vulnerabili in futuro. Il lancio del nuovo centro arriva in un contesto globale in cui si susseguono sempre più attacchi informatici che prendono di mira aziende di ogni tipo. Nel luglio 2020, Twitter è stato colpito da un grave attacco informatico, che ha visto 130 account, molti dei quali di alto profilo, rilevati e utilizzati per sollecitare pagamenti in bitcoin per un totale di oltre 120 mila dollari. (Rel)