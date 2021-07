Alitalia: Durigon su Ita, al momento previsti 1,35 miliardi da piano, spero si superino i 3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la questione dei 3 miliardi per Ita, "in questo momento secondo il piano del Cda sono stati previsti 1,35 miliardi di euro, di cui 700 milioni subito, e successivamente arriveranno 3 miliardi". Lo ha detto, nel corso dell'audizione svolta dalla commissione Trasporti della Camera sulle prospettive di Italia trasporto aereo spa, il sottosegretario per l'Economia e le Finanze, Claudio Durigon. "Io spero proprio che arrivino, che ci sia uno sviluppo, e di poter anche arrivare a più, se fosse necessario", ha aggiunto.(Rin)