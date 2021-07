Recovery: Pnrr, una sezione dedicata sul sito web della Camera dei deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul portale della documentazione del sito Internet della Camera è stata realizzata un'apposita sezione dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano. Lo riferisce l'Ufficio stampa di Montecitorio, secondo cui lo spazio di approfondimento, all'indirizzo https://temi.camera.it/leg18/pnrr.html, presenta una ricostruzione delle principali aree di intervento del Piano; le sei missioni, con i relativi stanziamenti, e le tre priorità trasversali. Inoltre, i principali interventi previsti nel Piano sono sintetizzati in capitoli sulla base delle politiche pubbliche interessate. È infine riportato il cronoprogramma delle misure legislative previste dal Pnrr. Nel cronoprogramma, per ciascuna misura prevista è indicato anche lo stato di attuazione. Sono infatti riportati, con appositi link, oltre alle pagine del Piano che illustrano la misura, le schede sui lavori parlamentari relativi alle misure già adottate o in corso di esame e i materiali predisposti dai servizi di documentazione su di esse. Si tratta di un ulteriore contributo della Camera per diffondere conoscenza piena delle misure previste dal Pnrr e per permettere, attraverso un nuovo strumento altamente fruibile, un aggiornamento costante sul suo stato di attuazione a favore di tutti i cittadini. (Rin)