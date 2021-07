Viabilità: raccordo viale Certosa, obbligo deviazione per chi va da Milano a Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Raccordo di viale Certosa, per programmati lavori di ripristino giunti, il traffico proveniente da Milano e diretto verso Varese verrà obbligatoriamente deviato sulla A4 in direzione Torino nelle due notti consecutive di mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, con orario 22-5. In alternativa, si legge in una nota di Autostrade per l'Italia, a chi è diretto verso Varese si consiglia di proseguire lungo la A4 in direzione Torino ed immettersi sulla Tangenziale Ovest di Milano per raggiungere l'allacciamento con la A8 Milano-Varese verso Varese. (Com)