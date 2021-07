Cina-Asean: Pechino si congratula per il trentesimo anniversario delle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) dovrebbero continuare a sostenersi a vicenda su questioni che riguardano gli interessi fondamentali reciproci. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, intervenendo da remoto nel corso di una cerimonia celebrativa per i trent'anni delle relazioni bilaterali tra la Repubblica popolare e l'organizzazione regionale. Dopo aver passato in rassegna lo sviluppo dei legami e i successi, le due parti hanno stabilito un modello di equità, convivenza pacifica, cooperazione vantaggiosa e assistenza reciproca, ha affermato Wang. Le relazioni Cina-Asean sono diventate un pilastro importante per mantenere la stabilità regionale e per promuovere lo sviluppo e la prosperità, ha inoltre osservato il ministro cinese. (Cip)