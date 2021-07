Ungheria: Banca centrale alza di nuovo i tassi per frenare l’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ungherese (Mnb) ha di nuovo alzato i tassi di interesse in poco più di un mese, portando il tasso base all’1,20 per cento. Lo comunica l’agenzia di stampa “Mti”. L’istituto si aspetta che l’inflazione si normalizzi soltanto intorno alla metà del 2022 e quindi, suggerisce “Mti”, è improbabile che questa sia l’ultima volta che Mnb alza i tassi. La decisione ha determinato un lieve rafforzamento del fiorino, ma lo slancio è terminato sul finire della giornata. In poco più di un mese il tasso base è stato alzato due volte di 30 punti, salendo quindi dallo 0,6 all’1,2 per cento. (Vap)