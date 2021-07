Difesa: Kenya e Regno Unito firmano accordo di cooperazione per contrasto ad al Shabaab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro alla base di questa relazione strategica, ha affermato da parte sua la ministra keniota Juma, "è l'Accordo di cooperazione per la difesa, che è diventato uno strumento prezioso per rafforzare le competenze delle nostre forze di difesa. Nel complesso, la nostra cooperazione continua a migliorare significativamente la capacità delle nostre forze di operare efficacemente in ambienti ad alto rischio". I due ministri hanno discusso inoltre di una serie di altre questioni, inclusa una maggiore protezione per i turisti sulla costa, dove si recano molti dei 180 mila turisti britannici che visitano il Kenya ogni anno. Le due parti hanno anche discusso dell'espansione dei programmi del Regno Unito per prevenire l'estremismo nelle aree costiere e in altre aree chiave, inclusa la nomina di un ufficiale dedicato alla sicurezza marittima, fornendo supporto tecnico al primo tribunale del terrorismo del Kenya, rafforzando la collaborazione per contrastare il finanziamento del terrorismo e aumentando l'addestramento per le forze keniane per fronteggiare al Shabaab nel nord-est del paese. Le truppe britanniche contribuiscono ad addestrare oltre 1.100 militari kenioti ogni anno prima di essere inviati alla Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) per combattere al Shabaab. L'esercito britannico e le Forza di difesa del Kenya (Kdf) conducono inoltre circa cinque esercitazioni congiunte ogni anno che coinvolgono circa 750 militari kenioti e 5 mila britannici. (Res)