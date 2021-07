Perù: presidente ceco invia congratulazioni all’omologo peruviano Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco, Milos Zeman, ha inviato a Pedro Castillo un telegramma di congratulazioni per la sua elezione a presidente del Perù. “Sono contento che le relazioni tra Repubblica Ceca e Perù siano amichevoli e che si stiano sviluppando con successo in molte aree. Credo che la cooperazione tra i nostri Paesi, con la sua leadership, continuerà a rafforzarsi a beneficio di entrambe le nazioni”, ha scritto Zeman. Secondo i dati ufficiali diffusi dalle autorità elettorali, Pedro Castillo ha ottenuto il 50,126 per cento dei voti, contro il 49,874 per cento della candidata conservatrice Keiko Fujimori, che equivale a una differenza di appena 44.263 voti. Castillo, che sarà accompagnato da Dina Boluarte nel ruolo di vice, si insedia oggi in una cerimonia che si terrà in coincidenza con il duecentesimo anniversario dell'indipendenza del Paese. (segue) (Vap)